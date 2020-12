XALIMANEWS- Robert Lewandowski a remporté ce jeudi le prix FIFA-The Best 2020 du meilleur joueur. Le Polonais du Bayern Munich a devancé Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Outre le trio de tête, on apprend que l’attaquant sénégalais de Liverpool, Sadio Mané est 4e , devant le Citizen Kevin De Bruyne et son coéquipier Mohamed Salah. Côté parisien, Kylian Mbappé a recueilli plus de suffrages que Neymar.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy