XALIMANEWS : Dans le cadre du Programme de Résilience Économique et Sociale (PRES), le gouvernement du Sénégal a mobilisé un montant de 774,172 milliards de francs CFA. C’est ce que rapporte un document parlementaire citant le ministre des Finances et du Budget, Abdoulaye Daouda Diallo. M. Diallo a fait la révélation lors de l’Inter-commission constituée par la Commission des Finances et du Contrôle budgétaire et la Commission des Affaires économiques qui s’est réunie lundi.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy