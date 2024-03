Football-Affaire Emiliano Sala : Cardiff débouté parle tribunal de commerce de Nantes

XALIMANEWS-Cinq ans après la mort d’Emiliano Sala est décédé dans un crash d’avion, le conflit judiciaire qui oppose Cardiff au FC Nantes n’est pas encore clos.

Le club gallois et son homologue français s’étaient donnés rendez vous ce jeudi au tribunal de commerce de Nantes. Mais selon Footmercato, mais le dossier de Cardiff n’était pas prêt ce qui a irrité les représentants juridiques du FC Nantes.

« Ce que révèle la procédure d’aujourd’hui, c’est que Cardiff a assigné le FC Nantes sans réel fondement et sans avoir effectué le travail nécessaire. Il est incroyable qu’après plus de 10 mois de procédure, Cardiff cherche encore à construire son dossier. Comme l’a déjà fait valoir le FCN, l’action de Cardiff est dépourvue de tout fondement, s’articule autour d’une thèse juridique absurde visant à rendre le FCN responsable du décès d’Emiliano Sala. Cardiff cherche en vain à justifier des demandes auxquelles il s’est contenté de donner un fort écho médiatique. Le club gallois sait parfaitement que ses prétentions sont artificielles et cause un préjudice au FCN qui continue à subir le harcèlement de Cardiff », peut-on lire dans le communiqué des sont avocats de Nantes, Maitre Jérôme Marsaudon et Maitre Louis-Marie Absil. Le club gallois, en Premier League au moment de l’accident tragique, a déjà été débouté de ses demandes devant la FIFA et le Tribunal Arbitral du Sport (TAS).