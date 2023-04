L’Uruguayen s’est engagé jusqu’en décembre 2024 avec le club brésilien, à la fin du Mondial 2022. «Prêt pour ce beau challenge au Gremio, hâte d’y être et d’en profiter», en ces mots, Luis Suárez avait annoncé la couleur. Après 3 mois de competition, les stats du joueur de la Celeste impressionnent : 11 buts en 15 rencontres jouées, avec un triplé inscrit par l’Uruguayen pour son premier match sous le maillot du Grêmio, au cours de la finale de la Recopa Gaúcha (équivalent au Trophée du Champions régional) remportée contre São Luiz (4-1). Le joueur passé par Liverpool ne s’est pas arrêté là, et quelques semaines après son premier trophée il a recidivé en battant Caxias en finale du championnat régional de Rio Grande do Sul (Gauchão) au cours de laquelle il a marqué le seul but de la rencontre sur penalty (1-0) : «La chose la plus importante est le travail d’équipe. Nous avons commencé la saison en travaillant dur pour faire bouger les choses. Nous avons réussi à remporter le titre que nous voulions. J’ai eu la chance de gagner beaucoup de choses dans ma carrière, mais je veux toujours en gagner encore. Gauchão est très important pour moi et pour ma carrière aussi. Nous avons un excellent entraîneur, une foule de supporters et une équipe formidables», a déclaré Suárez. Pour rappel, Grêmio a remporté le championnat d’État pour la sixième fois consécutive (2018, 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023), ce qui n’était pas arrivé depuis 1990, et continue sa domination régionale actuellement, réduisant l’écart avec leur éternel rival du SC Internacional, à quatre victoires (41 contre 45).

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy