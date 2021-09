Au micro de Sky Sports, le directeur sportif du club bavarois Hasan Salihamidzic s’est outré de la présence de Marco Reus contre le Bayer Leverkusen en Bundesliga, samedi dernier : «Il est parfois assez surprenant de s’éloigner de l’équipe nationale et de rejouer deux ou trois jours plus tard. […] Ce n’est pas la première fois que ça se produit. Si vous êtes blessé, ok, alors vous êtes out, mais sinon… Serge Gnabry est resté et il sera probablement absent contre Barcelone».

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy