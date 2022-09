Credité de 31 capes (1 but) avec la Mannschaft, Badstuber était libre depuis le 16 décembre dernier. Le tout nouveau retraité peut se targuer d’un palmarès pourtant solide, avec 5 Bundesliga (2010, 2013, 2015, 2016 et 2017), une Ligue des Champions (2013) et une Coupe du monde des clubs (2013) avec le Bayern Munich. Celui qui a aussi perdu 2 finales de Ligue des champions (2010 et 2012), a atteint la 3e place à la Coupe du monde 2018 avec la selection allemande. Beaucoup de blessures auront plombé la carrière du défenseur central après des débuts très prometteurs. Au total, Holger Badstuber aura disputé 268 matches en clubs avec le Bayern, Schalke 04, Stuttgart et Lucerne. Un grand talent du football allemand au carrière ayant un goût d’inachevé, stoppe sa carrière.

