Après 3 victoires de rang, devant l’Eintracht Francfort (1-7), Wolsbourg (2-0) et Bochum (1-7), le Bayern avait accusé un coup de frein face au Borussia Monchoengladbach (1-1), lors de la précédente journée. Ce samedi, pour le compte de la 5ème journée, Sadio Mané et compagnie allaient rendre visite aux joueurs de l’Union de Berlin. Et comme lors de la journée passée, le Bayen n’est pas parvenu à renouer avec le succès. Menés dès la 12ème minute sur un but de Becker, les champions en titre ont rétabli l’équilibre 3 minutes plus tard, par Kimmich (15e, 1-1). Avec ce 2ème nul de rang, le Bayern (3e, 11 pts+14) ferme le podium, derrière Fribourg (1er, 12 pts+5) qui a disposé de Leverkusen (2-3) et Dortmund (2e, 12 pts+4) qui avait battu Hoffeneim (1-0) ce vendredi.

