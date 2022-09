Après avoir concédé la défaite en déplacement à Southampton (2-1) lors de la journée précédente, les Blues de Chelsea ne pouvaient pas se permettre un autre accroc cet après-midi. Avec ses 2 internationaux sénégalais, Edouard Mendy et Kalidou Koulibaly alignés titulaires et qui ont joué tout le match, les pensionnaires de Stamford Bridge se sont relancés face aux Hammers (2–1). Pourtant tout avait mal débuté pour les protégés de Tuchel, menés à la marque sur un but marqué par Antonio (62e, 0-1). Mais, grâce à Chilwell (76e, 1-1) et Havertz (88e, 2-1), Chelsea (5e, 10 pts-1) renverse la situation et se reprend. Dans le derby de la Mersey, Everton (16e, 4 pts-2) recevait Liverpool. Pour les débuts d’Idrissa Gueye, transféré durant le mercato, les Toffees ont tenu en echec les Reds. L’international sénégalais est entré en jeu en seconde période (61e), et a laissé une belle copie. De son côté, Nottingam Forest de Cheikh Kouyaté a enchaîné un autre revers. Après la raclée subie à l’Etihad devant City (6-0), les promus qui menaient pourtant par 2 buts à zéro, grâce aux réalisations du champion d’Afrique (33e, 1-0) et de Jonhson (5e, sp 2-0), ont été renversés par Bournemouth (2-3). Du coup, Nottingham Forest est avant dernier au classement (19e, 4 pts-10)

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy