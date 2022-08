L’ancien joueur du Borussia Dortmund a tenu à mettre de l’eau dans son vin, après les divergences avec le Bayern, nées depuis qu’il avait fait montre de son envie du Barça. «C’était bien que Robert soit de nouveau passé à mon bureau. Nous avons parlé de tout, nous sommes séparés en bons termes et nous resterons en contact à l’avenir. Robert et le FC Bayern, c’était et c’est une histoire spéciale et réussie. Nous lui souhaitons le meilleur au FC Barcelone», a d’ailleurs précisé Oliver Kahn.

