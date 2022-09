XALIMANEWS-En Bundesliga, le Bayern n’y arrive plus en enchainant 4 matchs sans victoire. Cependant, son entraineur Julian Nagelsmann s’est exprimé sur les difficiultés actuelles du club bavarois en championnat.

« Dire que les deux dernières semaines ne m’ont pas du tout perturbé serait un mensonge. C’est logique et normal. Je pense que chacun préfère entendre des choses positives sur lui-même plutôt que des choses négatives, c’est normal aussi. Je sais que chacun d’entre nous a besoin de ressentir cette responsabilité personnelle, je le fais aussi pour la situation dans laquelle nous sommes. Mais je sais aussi que je ne suis pas responsable de tout. Ces deux dernières semaines, mon nom a été mentionné de manière excessive et pas beaucoup d’autres noms. Et dans une certaine mesure, cela ne me dérange pas, car je sais que je m’investis beaucoup dans ce travail, que je donne aux joueurs un plan clair et je dirais que je suis un être humain décent et que je les traite bien. Vous jouez un rôle quand vous gagnez et bien sûr aussi quand vous perdez.

Mais ce ne sont ni Joshua Kimmich, ni moi, ni Manuel Neuer qui sommes seuls responsables. C’est un sport d’équipe et il en sera de même demain soir (ce vendredi à 18h30 GMT contre le Bayer Leverkusen). Donc non, je n’ai pas pensé à me retirer. C’est juste que j’avais envie de gagner ces matches et que le jour du décompte, je veux être champion d’Allemagne et, encore une fois, je veux aller plus loin en Ligue des champions et en DFB-Pokal (Coupe d’Allemagne) que l’année dernière. Si j’ai le sentiment que nous ne gagnons pas, je pense à la façon dont nous pouvons gagner à nouveau. Et c’est ce que je voulais exprimer en disant que je me remets en question » a declaré l’ancien coach du RB Leipzig en conférence de presse.