Comme toujours, les rencontres entre Lionceaux et Aiglons sont toujours âprement disputées. Les joutes entre voisins de la zone 2 de l’UFOA ne sont pas pour les enfants de coeur et le bleu de chauffe doit toujours être de mise. Pour la rencontre aller de la double confrontation contre le Mali, qualificative à la CAN U23, les protégés de Mbaye doit surfer sur la spirale positive qui accompagne le football sénégalais (champion CAN, Beach Soccer, CHAN et CAN U20). Vainqueurs du Burkina au tour précédent, les jeunes sénégalais vont faire face à des adversaires difficiles à bouger et qui voudront crânement bien négocier cette manche aller avant le déplacement de Bamako après avoir sorti le Rwanda.Avec sa pléiade de prodiges, le coach Demba Mbaye aura l’embarras du choix sous sa main pour concocter un cocktail détonant.

