« Mouhamadou Ly, un jeune de la Médina, n’a fait que défendre la mairie dans laquelle il travaille et est mort sous les coups de nervis de Sonko et ¨Pastef. Mouhamadou Ly et Mamadou Korka Bâ ne seront pas morts pour rien. La coalition a décidé de saisir le juridictions nationale et internationale d’une plainte contre Sonko et Pastef pour complot d’assassinat et mené à caractère insurrectionnelle », ont-ils fait savoir . A en croire ces derniers, « la coalition Bby assumera sa responsabilité politique d’être du côté de la population pour faire face à toute tentative d’agression de la part d’un groupuscule qui ont fini de montrer leur nature violente au râlent terroriste ».

XALIAMNEWS -La coalition Benno Bokk Yakaar (Bby, mouvance présidentielle) a annoncé une plainte contre Ousmane Sonko et le parti des Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité (Pastef) pour pour complot d’assassinat et de meneur de caractère insurrectionnel et terroriste du travailleur municipal de la Médina et pour le décès de Mamadou Korka Bâ à Bignona.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy