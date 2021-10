XALIMANEWS-Le Sénégal leader avant ce match de la 4e journée a validé son ticket pour le dernier tour qualificatif de la Coupe du monde 2022 en disposant de la Nambie (1-3). Lors de ce succès décisif en déplacement, un homme a raflé la vedette aux Gana, Mané, Ismaina Sarr, et s’est mis sous les feux de la rampe, Famara Diedhiou, auteur d’un Hat-trick.

En se déplaçant en Afrique du Sud pour jouer les Brave Warriors dans ce match comptant pour la 4e journée de la poule H pour le compte des Éliminatoires du Mondial 2022, les Lions savaient ce qu’ils devaient faire. Déjà, victorieux à l’aller il y’à 3 jours à Thiès, Kalidou Koulibaly et ses amis savaient qu’une victoire les rapprocherait du Mondial tout en sachant que ce déplacement pouvait être périlleux, vu l’opposition affichée par Shalulile et ses amis samedi dernier malgré leur débâcle. Le Sénégal, sur de sa force, ne négligeait pas pour autant son adversaire et quelqu’un dans son coin, se préparait à son one man show.

Famara Diedhiou, l’attaquant des Lions, déjà buteur lors du match aller, ce solide gaillard de 28 ans, du haut de son mètre 92 et ses 80 kg, était près à rugir au pays de Mandela, lieu d’une rencontre initialement prévue à Windhoek mais delocalisée pour fautes de stades namibiens répondants aux normes de la FIFA. L’ancien joueur de Sochaux, passé par ASM Belfort, Épinal, Gazelec Ajaccio, Clermont Foot, Angers, Bristol et aujourd’hui dans le club turc d’Alanyaspor, à su être ce tueur dont à besoin toute équipe. Durant la rencontre, il a su surgir aux bons moments pour donner des ailes à ses partenaires. Au moment où la partie était équilibrée et que les Brave Warriors secouaient les Lions, il s’est signalé d’une superbe tête sur un bijou de centre lifté de Sadio Mané pour refroidir l’adversaire (21e, 0-1). Après l’égalisation adversaire (26e), l’attaquant d’Alanyaspor à corsé l’addition, toujours de la tête sur un non moins sublime centre millimétré du bon Saliou Ciss pour le doublé (51e, 1-2), et pour ne pas assister à un retour des Warriors blessés et qui jouaient leur va-tout, le solide gaillard à porté l’estocade à l’adversaire après un excellent service du référent technique des Lions, Sadio Mané (82e, 1-3). Après avoir fait un super job, il pouvait laisser sa place à Nampalys Mendy (87e).

En costume de héros, ce mardi, Famara Diedhiou doit pouvoir être, cet attaquant opportuniste, tueur, dont à besoin la bande à Cheikhou Kouyaté. Avec son gabarit et ses bonnes aptitudes physiques, son bon jeu de tête, il doit être cet élément de fixation pour les defenses adverses et sur qui peuvent s’appuyer les virevoltants Mané et Ismaila Sarr, voire même un Krepin Diatta. Aujourd’hui, malgré le huis clos, Jo’burg et les fans namibiens, ont découvert Famara Diedhiou qui s’est révélé à leurs faces.

Grâce à ce Hat-trick, combiné à son triplé lors d’Eswatini/Sénégal (1-4) en Éliminatoires de la CAN 2022, Famara Diedhiou, qui compte maintenant 8 buts en sélection, est devenu les troisième joueur à avoir marqué 2 triplé en équipe nationale, après Mamadou Niang et un certain ElHadj Diouf, devenu membre de l’encadrement des Lions. Comme un symbole.