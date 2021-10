Le leader, le Brésil, recevait l’Uruguay après son nul en Colombie (0-0). Chez elle, la Seleçao a été sans pitié pour la Céleste de Luis Suarez. Portés par un Neymar des grands jours, affûté et très inspiré, les Canarinhas ont pulvérisé les Uruguayens (4-1).C’est d’abord le stratège parisien qui ouvre le score (10e, 1-0), avant d’offrir un doublé à Raphina (18e et 5e, 3-0), et Gabriel Barboza a clôturé la marque. Les Visiteurs avaient réduit le score par Suarez (77e, 3-1). Le Brésil (1e, 31 pts) consolide sa première place, devant l’Argentine (2e, 25 pts), victorieuse du Pérou (9e, 11 pts) sur le score étriqué d’un but à zéro sur une réalisation de Lautaro Martinez. L’Equateur (3e, 17 pts) et son suivant la Colombie (4e, 16 pts) n’ont pas pu se départager (0-0). Le Chili (6e, 13 pts) a réalisé une bonne opération en enchaînant avec une seconde victoire de rang 3-0), devant le Venezuela (10e, 7 pts), ce qui lui permet cette remontée dans le classement, tout comme la Bolivie, qui après sa victoire de la journée précédente, a sévèrement disposé du Paraguay (4-0). Une victoire qui permet aux Boliviens de se positionner à la 7e place derrière le Chili, quand au Paraguayens, ils occupent la 8e place.

