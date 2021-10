« Une victoire de plus, un pas de plus vers notre objectif, une soirée historique de plus sous nos couleurs ! Tout est plus facile lorsque nous jouons à domicile, devant notre public qui nous pousse de la première à la dernière minute… J’avais promis que j’irai toujours chercher plus et encore plus ! C’est mon ADN, notre ADN, nous ne nous contentons jamais de ce que nous avons, nous ne baissons jamais les bras et nous nous battrons toujours pour décrocher ce qui est en notre pouvoir. Força Portugal ! », a-t-il posté sur Instagram.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy