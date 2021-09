Pour ce match, comptant pour la zone Amsud, le Brésil (1e, 21 pts) qui a remporté toutes ses sorties, marquant 17 buts pour 2 encaissés, voudrait prendre sa revanche sur l’Argentine (2e, 15 pts), 4 victoires et 3 nuls, qui avait mis fin à sa période d’invincibilité au mois de juillet. Ce soir, les Auriverde feront sans neuf de leurs partenaires restés en Angleterre pour des raisons évoquées précédemment, dont les plus illustres, les 2 gardiens Alisson et Ederson, Thiago Sylva, Douglas Luiz, Gabriel Jesus, Richarlisson, Fernandhino, pour ne citer que ceux là. Des absences non négligeables, là où, l’Argentine pourra compter sur l’ensemble de ses joueurs dont ceux évoluant en Premier League et qui ont osé rejoindre leur sélection. Ce duel, entre coéquipiers du PSG ( Neymar, Marquinhos contre Messi, Di Maria et Paredes) sera très scruté du côté de l’Hexagone. Les Locaux, malgré les absences des joueurs sus-cités, ont dans leur effectif, de quoi prendre la mesure des Visiteurs, mais ces derniers, peuvent toujours compter sur leur « Messie », Lionel, mais aussi sur Di Maria, de Paul, Acûna. Si Neymar, Marquinhos, Casemiro, Paquetas, haussent le ton, çà promet alors une violente confrontation entre les 2 ennemis jurés du continent sud-americain.

Brésil/Argentine, une affiche qui fait rêver. De la génération des Zico et Passarella, en passant Par Ricardo Gomes et Maradona, voir Ronaldhino, Cafu, contre Riquelme et Véron, les rencontres entre ces 2 mastodontes de la zone Amsud, ont toujours été sulfureuses et restent très prisées par les férus du football mondial. Pour ce soir, ce sera un remake de la finale de la Copa America disputée au mois de juillet au Maracana de Rio, où les Argentins avaient commis un crime de lèse-majeste en arrachant aux Brésiliens « leur Coupe » sur une réalisation de Di Maria (1-0), remportant du coup leur premier trophée majeur depuis 1993 lors de la Copa en Équateur.

