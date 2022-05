Le buteur lors du dernier rassemblement des Bleus, ne tire pas un trait sur la sélection malgré son absence chez les Tricolores pour les 2 matchs de la Ligue des Nations : «je sais qu’il me reste de belles choses à faire. Déjà avec mon club puis avec l’équipe de France si elle revient. Les Bleus restent le fil rouge de ma carrière. L’histoire a montré que le coach pouvait évoluer dans sa réflexion. Il connaît les tenants et les aboutissants. J’y croirai toujours. J’ai prouvé que j’étais capable de mettre ma « pseudo » fierté et mon « pseudo ego de côté. La situation est claire. Le coach sait ce qu’il en est. Il connaît mon rôle et ma mentalité. Il fait ses choix. Mais je ne lâcherai pas. Je reste à disposition de l’équipe de France.» Pour le moment, le champion du monde 2018 peut savourer son titre de champion d’Italie.

