Aliou Cissé a ratissé large. Pour le regroupement des Lions, ce mois de juin, en vue des matchs amicaux face à Zambie des Patson Daka, Nathan Sinkala et Raindford Kalaba (5 juin) et le Cap-Vert de Rayan Mendes et Julio Tavares (8 juin). Dans cette liste de 28 joueurs, dévoilée ce mardi, on note les retours de Lamine Gassama et Youssouf Sabaly. Par contre Habib Diallo de Strasbourg et Fodé Ballo Touré de Monaco, indisponibles, devraient faire le déplacement pour constater leur blessures.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy