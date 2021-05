« J’ai pris une décision que je devais prendre : est-ce que je participerais à l’Euro, oui ou non ? Avec tout ce qui se passe, j’ai le sentiment que physiquement, c’est la bonne décision de ne pas aller à l’Euro et d’entamer ma dernière phase de rééducation pendant l’intersaison. Je vais donc me concentrer sur la pré-saison avec le club et c’est un objectif réaliste, donc j’ai hâte d’y être. Je suis évidemment très déçu de manquer l’Euro, de manquer le Championnat d’Europe et d’y mener mon propre pays, mais les choses se sont passées comme elles se sont passées et je dois l’accepter – nous devons tous l’accepter. Je pense que la décision de ne pas y aller est la bonne dans le grand schéma des choses. C’est difficile, mais je suis en paix avec ça. » A déclaré, très philosophe, le partenaire de Sadio Mané, dont l’absence s’est fait cruellement sentir au sein des Reds.

