Le natif de Montivilliers en France, a réalisé 3 arrêts de classe mondiale sur les attaquants du Real, et non des moindres. D’abord à la 26e minute alors que le score était de zéro but partout, Mendy, d’un arrêt réflexe, détourne un superbe enroulé de Benzema qui aurait permis aux Merengues d’ouvrir le score. Ensuite à la 36ème minute alors que Chelsea menait à la marque (1-0), le Lion de la Teranga, d’une superbe envolée claque une fabuleuse tête de Karim Benzema, qui aurait pu permettre à la Casa Blanca de revenir au score. Et pour continuer son show, après l’heure de jeu (66e) le vice-champion d’Afrique stoppe du pied une mèche allumée par le belge Eden Hazard. Trois gros arrêts, pour un 8ème clean sheet qui fait de Gomis, le roi des gardiens en Ligue des Champions. Recruté cet été pour concurrencer le gardien espagnol Kepa, Édouard Mendy a mis tout le monde d’accord sur l’étendue de son immense talent.

