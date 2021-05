L’ancien sélectionneur des Pays-Bas, pointé du doigt et menacé, n’est pas assuré de rester sur le banc catalan pour la saison prochaine. En conférence de presse d’avant match face à Eibar, Ronald Koeman a manifesté son envie de continuer l’aventure avec le club culé, non sans manifester son courroux envers la presse espagnole, qu’il invite à faire preuve de plus de respect tout en étant plus mesuré dans leurs analyses et commentaires. De même que sa direction.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy