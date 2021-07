Selon le quotidien catalan ARA dans sa parution de ce lundi, l’échange tombe ainsi à l’eau et que c’est du côté du FC Barcelone que ça coincait puisque si les négociations avaient très bien avancé, les dirigeants du Barça se sont finalement ravisés. En interne, la plupart n’étaient pas convaincus car sur le plan sportif, ce n’est pas une superbe affaire, car si le Tricolore n’a pas été rayonnant, ses statistiques sont notables (20 buts et 13 passes décisives la saison dernière). Tout l’opposé de Ñigez, qui a perdu sa place de titulaire chez les Colchonero. La valeur marchande de Griezmann est plus élevée que celle de l‘Espagnol et son salaire avoisinant les 20 millions net par saison, est aussi un frein pour les Champions d’Espagne 2021.

