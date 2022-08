XALIMANEWS-Ce week-end, le Real de Madrid a réalisé une belle prestation face au Celta Vigo (1-4), dans le cadre de la 2ème journée. Credité d’un but ronaldonesque, Vinicius Junior avoue s’inspirer de son légendaire compatriote Ronaldo El Fenomeno, passé par la Casa Blanca.

Après sa belle prestation sur la pelouse de Balaídos (1-4), l’international brésilien auteur du 3e but madrilène, a déclaré s’inspirer du double Ballon d’Or européen 1997 et 2002, Ronaldo Nazario de Lima El Fenomeno : « Je regarde toujours les vidéos de Ronaldo et il me dit toujours, quand il me parle, que quand un gardien est face à lui, c’est beaucoup plus facile. Et j’ai eu l’esprit tranquille pour dribbler. »

Alerté en profondeur par Luka Modric, l’international brésilien (14 sélections/1 but) d’un contrôle parfait se retrouve face à face avec le gardien de Vigo, pour l’éliminer d’un passement de jambe et pousser le ballon au fond des filets. Une action à la Ronaldo Nazario. Avec ce but, Vinicius ouvre son compteur but en championnat cette saison. Rappelons que la saison passée, l’Auriverde avait réalisé de très bonnes performances en étant credité de 22 buts et 20 passes décisives en 52 rencontres toutes compétitions confondues, remportant du coup la Liga et la Ligue des champions.