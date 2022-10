Les Phocéens qui recevaient un peu plutôt dans la journée Ajaccio, avait la possibilité de prendre provisoirement la première place du classement. Et l’entame de match fut favorable à Pape Gueye, titularisé d’entrée, et ses partenaires. Les Olympiens trouvent la faille par Dimitri Payet (15e, 1-0 sp). Mais 10 minutes plus tard, les Corses vont égaliser par Moussiti-Oko (25e, 1-1)), pour ce score qui sera maintenu jusqu’à la pause. Dès la reprise, Gueye cède sa place à Veretout (46e), et stupeur à l’Orange Vélodrome quand Balerdi marqua contre son camp, donnant l’avantage à Ajaccio (47e, 1-2). Les Locaux vontt pousser pour revenir au score, et malgré la rentrée de Bamba Dieng, à la place de Kaboré (77e), les Phocéens vont s’incliner et concèdent leur première défaite de la saison. Malgré ce revers, l’OM (2e, 23 pts+13) reste dauphin du PSG, mais peut etre doublé par Lorient (3e, 22 pts) qui se déplace à Brest ce dimanche.

Le PSG n’a pas remporté un 9ème succès en 10 journées. La faute à des Rémois, très compacts et crédités d’une grosse partie. Les partenaires de Dion Lopy qui a réalisé une belle partie avant d’être sorti en fin de match, ont bousculé une équipe francilenne privée de Messi et avec un Neymar remplacant au coup d’envoi. Après l’heure de jeu, le PSG était incapable de poser son jeu, du fait de la bonne disposition des joueurs locaux, agressifs sur le porteur du ballon et qui empêchaient la première relance de l’équipe adverse. Et pour ne rien arranger, le carton rouge trop sévère, infligé à Sergio Ramos en fin de première periode, est venu plomber la partie moyenne du PSG. En seconde période, malgré des changements de part et d’autre, dont la rentrée de Neymar qui manqua d’ouvrir le score sur passe de Mbappé, le score va rester vierge. Encore une fois, coté parisien, Donnarumma a été énorme dans les buts en faisant des arrets décisifs. Malgré ce nul, le PSG (1er, 26 pts+23) reste leader, devant l’OM (2e, 23 pts+13).

