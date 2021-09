Cette fois çi, les héros marseillais ne furent ni Under ni Payet, mais le nommé Cheikh Ahmadou Bamba Dieng. Le virevoltant attaquant sénégalais réalisa un doublé aux 37e et 60e minutes. D’abord sur une passe du Brésilien Peres Luan, ensuite après un contrôle orienté suivi du droit. Du grand art pour l’ancien pensionnaire de l’Academie Diambars, qui commence à poser sa marque au sein de l’effectif du club de la Canebiere. Profitant de cette belle victoire, l’OM se hisse à la 3e place avec 10 pts, derrière le PSG (1e, 15 pts) et Angers (2e, 13 pts), mais avec un match en moins. Quand à Monaco de Krepin Diatta, il pointe à la 14e place en comptabilisant 1 victoire, 1 nul et 3 défaites.

