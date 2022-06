L’actionnaire américain de renchérir en s’en prenant au PSG et son modèle économique. «Je n’aime pas le modèle du PSG, j’espère qu’on va pouvoir gagner face à eux la saison à venir. Si on continue à faire ce que fait Jean-Michel depuis quelques années et qu’on y amène du divertissement et de la technologie, on va pouvoir gagner plus d’argent qu’avec un investisseur qatari», a-t-il lâché, tout le contraire de Jean Michel Aulas, très lucide. «Je ne pense pas que l’OL puisse imaginer être chaque année l’adversaire le plus coriace du PSG».

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy