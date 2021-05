Le dossier Mbappé, tenaille le PSG. Après avoir prolongé Neymar, le club francilien se lance déjà sur le jeune prodige tricolore, mais ce dernier laisse encore traîner les choses, et veut attendre la fin de saison pour discuter avec sa direction. A un an de la fin de son bail avec le club de la capitale, l’ancien monégasque qui n’a toujours pas prolongé, est très courtisé par le Real de Madrid. La Casa Blanca, veut enrôler le bondissant parisien et a fait de Mbappé sa priorité. Mais que les supporters parisiens se rassurent car leur joyau pourrait encore continuer l’aventure avec Gana Gueye, Neymar et compagnie.

