En quête de renforts pour son effectif dans l’optique d’une grosse saison en Ligue des champions, le Paris Saint Germain est très actif sur le marché des transferts. Le cas Galtier tout proche d’être acté, après les dossiers de Vitinha et Renato Sanches très en avance, le club de la capitale française compte bien renforcer sa puissance offensive. Après l’intérêt porté à Scamacca l’attaquant italien de Sassuolo, voilà que Nasser Al-Khelaïfi et sa direction se penche sur Robert Lewandowski, pourtant annoncé un moment très proche du Barça. Certes, l’attaquant Polonais, souhaite rejoindre le Barça, et est déjà d’accord sur un contrat de trois ans avec les Espagnols. Mais ca coince par la faute à l’intransigeance du Bayern sur le montant demandé pour laisser partir sa star offensive sous contrat jusqu’en juin 2023. Devant ces montants, le Barça, qui va bientôt récupérer une puissance financière digne de son standing, n’a pour le moment pas finaliser le dossier. Cependant, les Catalans devraient bientôt formuler une nouvelle offre de 50M€ et espèrent qu’elle soit acceptée. Une situation dont pourrait profiter le PSG.

