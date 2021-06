« Mon message aux supporters est que je suis heureux de rejoindre votre club. Je suis heureux de venir jouer pour vous et je promets que tant que je jouerai pour le Paris Saint-Germain, je donnerai tout ce que j’ai, je ferai de mon mieux chaque jour. Je m’entraînerai dur et j’essaierai de m’améliorer en tant que joueur et j’espère, en croisant les doigts, que nous pourrons vous apporter beaucoup de titres et j’espère que je pourrai aider l’équipe à les apporter aux fans », a-t-il déclaré sur la chaîne du club. Des propos qui devraient ravir les fans parisiens, qui espéraient tant voir débarquer un digne remplaçant de Thiago Motta, dont le départ n’a jamais été comblé.

