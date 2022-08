Après que Le Parisien a rapporté que Sergio Ramos, un des cadres du vestiaire, avait déjà tenté de parler aux deux stars pour faire retomber toute cette histoire, Luis Campos est monté au créneau pour recadrer les 2 stars, en leur indiquant que leur comportement ne devait pas nuire aux performances de l’équipe et que le «linge-sale devait se laver en famille et pas sur le terrain, devant les caméras». De plus, les « likes » de Neymar n’auraient clairement pas plu au tandem Galtier-Campos, qui ont rappelé à l’ordre le Brésilien. «Tu es un grand joueur et c’est celui-là qui m’intéresse», aurait glissé le conseiller au cours de la réunion, avant de s’en prendre à Mbappé en lui révélant que ses gestes d’humeur sur le terrain ne lui ont pas plu. Et d’après Footmercato, le quotidien francilien a affirmé que les deux joueurs ont assuré que leur différend était maintenant derrière eux. On sera édifié dès dimanche, sur la pelouse de Lille, pour le compte de la 3e journée de Ligue 1.

Pour rappel, lors de la large victoire du PSG sur Montpellier (5-2), une affaire entre Neymar et Kylian Mbappé, a assombri le récital des Franciliens. Kylian Mbappé qui disputait son premier match de championnat cette saison 2022/2023, fut credité d’un but après avoir loupé un penalty, que Neymar avait souhaité frapper. De son coté, le Brésilien s’est fendu d’un doublé dont un penalty. Et durant la partie, le Bodynois s’est signalé par des mauvais gestes d’humeur envers ses partenaires. Et pour ne rien arranger, Neymar a « liké » sur Twitter des messages de la part de comptes fans qui fustigeaient le fait que Kylian Mbappé soit le tireur désigné des penalties. Interrogé en conférence de presse, Christophe Galtier a pourtant expliqué que KM7 était le tireur n°1, juste devant l’Auriverde. De quoi enfler une polémique, au sein d’une équipe parisienne qui réussit une superbe début de saison.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy