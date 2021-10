Après avoir toujours refusé de discuter avec la direction du club parisien, Zizou pourrait cette fois revenir à de meilleurs sentiments. Les dirigeants Qataris nourrissent le secret espoir de voir Zidane s’asseoir sur le banc du PSG, et dans ce sens, des contacts avaient été établis avec l’agent du Marseillais, Alain Migliaccio, rapporte Footmercato. Le média français, citant des sources, affirme que, Zidane n’est aujourd’hui plus fermé à l’idée de prendre en main les rênes du banc du Paris Saint-Germain. Voilà donc une occasion en or à saisir par les décideurs du club francilien, qui s’interrogent sur les compétences de l’actuel coach en titre du c?ub de la capitale, Mauricio Pochettino. Sous la direction de l’Argentin, le PSG malgré son effectif de gala, produit un jeu loin en deçà des standards des grosses écuries. Même Rennes et Lens produisent un jeu plus conséquent que Paris.

