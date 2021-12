Ce samedi, au Stade Ngalandou Diouf et pour le compte de la 4ème journée, le Leader Teungueth FC recevait le Ndiambour et pouvait conforter sa première place en cas de succès. A domicile, les protégés de Youssou Dabo ne se sont pas fait prier, en s’imposant lors de la seconde période sur 2 réalisations signées Ousseynou Boye (60e, 1-0) et Abdoulaye Kanou (65e, 2-0). Grâce à cette 2e victoire en 4 matchs, Teungueth (1e, 8 pts) qui sortait d’une nul face à Gorée (1-1), reste solidement premier. Le Ndiambour reste lanterne rouge avec 1 point au compteur. Le Casa-Sport a réussi la grosse sensation de la journée en allant s’imposer à Deni Birane Ndao devant Génération Foot (5e, 5 pts), aprèsson nul face au Jaraaf à Ziguinchor (1-1). Le succès sudiste a été rendu possible grâce aux 2 buts de Aliou Diatta (66e, 1-0) et Assane Ka (79e, 2-1), les Locaux avaient égalisé par Cheikh Oumar Ndiaye (76e, 1-1). Ce premier succès acquis permet au Casa Sport de prendre provisoirement la 3e place avec 6 points. Le Dakar Sacré-Coeur (9e, 4 pts) a obtenu son quatrième nul devant Diambars qui sortait d’une défaite à domicile face à Guediawaye (0-3).

