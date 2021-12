XALIMANEWS-La 4ème journée de la Ligue 1 va démarrer ce samedi, avec Teungueth FC (1er, 5 pts) qui reçoit Ndiambour lanterne rouge (14e, 1 pt) pour consolider sa première place et Jaraaf (5e, 4 pts) qui fera face à l’AS Pikine (13e, 2 pts) dans son antre d’Iba Mar Diop. A Deni Birane Ndao, Génération Foot (2e, 5 pts) veut renouer avec la victoire face au Casa Sport (12e, 3 pts).

Ce samedi, le Stade Ngalandou Diouf de Rufisque retapé après les dramatiques incidents de Guiff/Thiawlene, va acceuillir le match opposant Teungueth FC au Ndiambour de Louga. Les champions en titre, premiers au classement vont essayer de remporter leur deuxième victoire après 2 nuls de rang dont le dernier devant Gorée (1-1). A domicile, les protégés de Youssou Dabo, s’ils s’imposent face aux derniers du classement, conforteront leur place de leaders. Leurs dauphins, les joueurs de Génération Foot (2e, 5 points) auront une belle opposition face au Casa Sport (12e, 3 pts) tenu en échec dernièrement à domicile par le Jaraaf (1-1). Avec 3 nuls en autant de matchs. Les Sudistes veulent imiter Guediawaye vainqueur de Diambars la journée passée et remporter leur premier succès. Cependant, la tâche risque d’être corsée, devant des Académiciens désireux renouer avec la victoire, eux qui n’ont plus gagné depuis la première journée face aux Verts-Blancs médinois (2-0). Contraints au nul dernièrement par la Linguère (0-0), Jean Barthélémy Diouf et compagnie comptent remporter les 3 points de la victoire et coiffer si possible les Rufisquois. A Iba Mar Diop, dans son bastion d’Iba Mar Diop qu’il se veut imprenable, le Jaraaf (5e, 4 pts) voudra remporter un second succès devant l’AS Pikine (13e, 2 pts), après son nul heureux de la dernière journée à Ziguinchor (1-1). En cas de succès, les partenaires de Bouly Sambou Junior pourront grappiller quelques places dans le classement, voire s’emparer du fauteuil en cas de contre-performances de ses devanciers. Le Dakar Sacré Coeur (11e, 3 pts) crédité de 3 nuls de rang dont le dernier face à la Douanes, va acceuillir une équipe de Diambars (6e, 4 pts) revancharde après la raclée subie lors de la dernière journée face à Guédiawaye (0-3). Le vainqueur de ce match fera un bond en avant dans le classement.

Les autres matchs de ce dimanche, opposeront, Guediawaye (4e, 4 pts) auteur de la grosse sensation la journée précédente à l’US Gorée (10e, 3 pts) auteur d’un bon nul devant Teungueth (1-1), la Linguère de Saint Louis (7e, 4 pts) tenu en échec échec GF (0-0) va essayer de remportr un second succès devant le CNEPS de Thiès (3e, 5 pts) qui a disposé du Ndiambour dernièrement (1-0) et qui peut prendre la tête en cas d’une victoire combinée à des nuls des 2 premiers. Enfin, toujours pour le dimanche, Mbour Petite-Côte (9e, 4 pts) veut enchaîner devant l’AS Douane (8e, 4 pts) qui a concédé le nul devant DSC (1-1). Après leur victoire en déplacement à Pikine (0-1), les Mbourois veut accrocher les Gabelous à leur tableau de chasse. Cependant, ces derniers souhaiteraient remporter un second succès , après une défaite, une victoire et un nul.

ADVERTISEMENT

Programme 4ème journée Ligue 1 Sénégal

Samedi 18 décembre 2021

16h 30 Dakar Sacré-Coeur/Diambars

16h 30 Teungueth FC/Ndiambour de Louga

16h 30 Jaraaf de Dakar/AS Pikine

16h 30 Génération Foot/Casa-Sport de Ziguinchor

Dimanche 19 décembre 2021

16h 30 Guédiawaye FC/US Gorée

16h 30 Linguère de Saint Louis/CNEPS de Thiès

16h 30 Mbour Petite-Côte/AS Douane