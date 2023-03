XALIMANEWS-En réalisant le triplé le plus rapide de l’histoire de la Ligue 1en 4 mintes (31e, 34e et 35e) lors de la victoire de Lens (3e, 544pts+23), Openda a renoué de fort belle manière avec les filets après plus de 2 mois de disette. Du coup, les Sang et Or se positionnent provisoirement devant Monaco (4e, 51 pts+19) qui joue ce soir contre Reims.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy