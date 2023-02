XALIMANEWS-Ce mardi, se joueront les 5e et 6e huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions. A Anfield, Liverpool va recevoir le tenant Real de Madrid pour un remake de la finale de l’édition précédente, tandis qu’en Allemagne, l’Eintracht Francfort essaiera de faire un bon résultat face à Naples, l’une des meilleures équipes européennes du moment.

Après la finale du 28 mai 2022, remportée par le Real devant Liverpool (1-0), Merengue et Reds se retrouvent ce mardi à 20 heures GMT, pour le remake, dans le cadre des 8es de la Ligue des champions. Pour cette manche aller, qui se déroulera à Anfield Road, les 2 équipes vont se livrer une grosse bataille de tranchées malgré plusieurs absents de part et d’autre. Du coté anglais, Klopp fera sans Ibrahima Konaté, Thiago Alcantara et Luis Diaz. Quand à Darwin Nuñez, il est incertain. Dans le camp espagnol, l »experimenté Kroos et le precieux Tchouaméni seront absents. Quoi qu’il en soit, il y’aura du monde au coup d’envoi, pour réaliser un gros match et espérer prendre une bonne option avant le match retour prévu à Madrid. Les Reds vont compter sur Salah et la classe d’Alisson Becker, alors que les Merengue miseront sur Modric, Vinicius Junior et Benzema. Ce sera un choc indécis.

Au même moment en Allemagne dans l’autre match, l’Eintracht Francfort va acceuillir Naples. Le club allemand qui a fini en 2e position derrière Tottenham, mais qui a devancé le Sporting Portugal et l’Olympique de Marseille, fait partie des formations qui luttent pour accrocher une place dans le top 4 de la Bundesliga. Actuelle 6ème de la Bundesliga, la bande à Glassner fera face au leader de la Série A, l’une des formations les plus impressionnantes d’Europe actuellement. Les hommes de Spalletti, seuls leaders du championnat transalpin, possèdent 15 points d’avance sur leur premier poursuivant, l’Inter. Des Partenopei qui se sont inclinés une seule fois cette saison en championnat, c’était à Guisseppe Meazza face à leurs dauphins (1-0). L’attaque napolitaine a inscrit 19 buts (soit près de 3 buts/match) pour seulement 3 encaissés. Dans les 2 camps, on ne manque pas d’arguments. Les Allemands en plus de Kolo Muani qui a inscrit son 10ème but de la saison et crédité aussi de 10 buts et de 10 passes décisives, pourront aussi miser sur les internationaux allemands Trapp et Gotze, mais feront sans leur défenseur français, Dina Ebimbe. Chez l’adversaire, Oshimen le serial buteur nigéria sera le fer de lance, bien épaulé par Anguissa le camerounais, Lozano, Kvaratschelia et Lobotka. Pour Frankfort, il faudra réaliser un bon résultat à domicile, avant la manche retour prévue en Italie et qui peut s’avérer périlleuse pour le club allemand.