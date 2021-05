«On ne peut pas lui reprocher les résultats depuis qu’il est revenu: une finale la saison dernière, une demie cette année, il y a une progression sur la scène européenne. Mais est-ce que la progression est due au recrutement de Leonardo? Au fait que les joueurs respectent davantage l’écusson du Paris Saint-Germain ? C’est un échec aussi sur le recrutement : cette saison, Tuchel avait besoin d’un renfort au milieu de terrain, on lui a proposé Danilo, mais Danilo je ne sais même pas ce qu’il devient, il n’a jamais été à la hauteur. Pareil pour le remplacement de Cavani par Icardi. La sortie de Cavani laisse à désirer… La sortie de Thiago Silva n’a pas été bien gérée non plus, même si je suis d’accord sur le fait qu’il devait partir. Tous ces petits détails font qu’aujourd’hui, le retour de Leonardo est un échec », a avoué Jérôme Rothen au micro de RMC Sport, non sans reconnaître, que le directeur sportif parisien n’avait pas bien géré le cas Neymar.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy