En plus de son record du seul joueur de l’histoire de la Ligue des champions à voir inscrit 10 buts lors de ses 6 premiers matchs de Ligue des champions, Sébastien Haller trône aux côtés de Sadio Mané et Salah, dans le cercle restreint des Africains ayant inscrit le plus grand total de buts sur une saison, en Ligue des champions. Les 2 compères de Liverpool avaient réussi cet exploit lors de leur épopée victorieuse de 2018/2019, en sortant à 10 reprises chacun, tandis que l’ivoirien de l’Ajax vient de les égaler cette saison et pourrait les dépasser, s’il continue sur ce rythme.

