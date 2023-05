Qui de l’Inter ou de l’AC Milan, les 2 équipes de la Lombardie, va défier en finale le vainqueur de la double cofnrontation Manchester City/Real de Madrid ? Ce qu’on sait avant la manche retour entre Nerazzurri et Rossoneri, c’est que ces derniers tiennent le bon bout et ont leur destin en main après leur victoire à l’aller (0-2), il y’a 6 jours. Les coéquipiers de Barella, en position de force vont faire face à une équipe de l’AC Milan, revancharde, et qui pourra compter sur la présence de son buteur, Rafael Leao, absent lors du premier acte de ces demi-finales. Pour les coéquipiers de Fodé Ballo Touré, il n’y a pas d’alternative, gagner par plus de 2 buts ou s’imposer sur le même écart et gagner aux tirs au buts. Tout autre resultat, les écarterait du chemin d’Istanbul, lieu de la Finale. Mais, que ca risque d’être corsé pour les Milanais, pour un choc qui ne vas pas être une partie de sinécure. Donc, ca doit passer ou casser pour les Rossoneri. Rendez vous ce soir.

