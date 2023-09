Après avoir perdu son capitaine Sékou Fofana, parti en Arabie Saoudite rejoindre la Saudi Pro League, le Racing a effectué des recrutements pour se renforcer dont celui de Nampalys Mendy, arrivé libre en provenance de Leicester. Le Sénégalais,vainqueur de la CAN 2022 est convoqué pour la première fois dans le groupe des Sang et Or et avec son expérience il pourrait aider son club lors de ce périlleux déplacement en terre andalouse, de retour de blessure.

