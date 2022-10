XALIMANEWS-Ce mercredi, la 3ème journée des phades de groupes de la LDC, entamée hier, va se poursuivre. L’AC Milan de Ballo Touré , leader de la poule E, voudra echainer un 2e succes de rang, en revevant Chelsea de Koulibaly et Edouard Mendy, dernier de la poule et qui sera revanchard. En Allemagne, le RB Leipzig d’Abdou Diallo, après 2 revers d’affilée, va essayer de dompter le Celtic de Glasgow et remporter ses premiers points dans le groupe F.

Le choc de la poule E, opposera ce mercredi à San Siro, Lombards et Blues. L’AC Milan de Ballo Touré (1er, 4 pts+22) va acceuillir Chelsea de Koulibaly et Mendy (1pt-1), la lanterne rouge du groupe E. Les Milanais qui ont remporte la victoire (3-1) la journée précédente face au Dynamo Zagreb (2e, 3 pts-1), voudront enchainer et consolider leur première place, avec un Ballo Touré auteur de son premier but en pro le week-end passé et qui devrait postuler sur le couloir gauche à la place de Théo Hernandez, blessé. Mais, les Blues, derniers du groupe, devront remporter la victoire pour se relancer, sinon leurs espoirs de qualification vont s’amenuiser. Les partenaires de Mendy qui revient de Blessure et Koulibaly mis sur le banc ces derniers temps par le nouveau coach Potter, vont aborder cette rencontre, très revanchards. L’autre match du groupe opposera le RB Salsbourg (3e, 2 pts+0) au Dynamo Zagreb (2e, 3 pts-1).

En Allemagne, toujours ce mercredi, le RB Leipzig d’Abdou Diallo, qui sort de 2 revers de rang dans le groupe F, à domicile devant le Shakhtar (1-4) et à Madrid face au Real (2-0), doit remporter sa première victoire face au Celtic, s’il veut cobserver ses chances de qualification. Avec 0 point-5, au compteur et bon dernier du classement, Abdou Diallo reposé ce week-end en championnat et ses partenaires, doivent impérativement remporter les 3 points de la victoire pour se relancer, tout en comptant un faux pas de Shakhtar (2e, 4 pts+3) face au Real de Madrid (1er, 6 pts+5), dans l’autre match du groupe.