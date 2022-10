XALIMANEWS-Auteur d’un début de saison assez moyen et placardisé sur le banc des Blues par le nouveau coach Graham Potter dès sa prise de fonction, Kalidou Koulibaly ruminait sa revanche. Auteur d’un bon match pour son retour de grâce la semaine passée à Londres face au Milan (3-0), le roc sénégalais a récidivé ce mardi face aux mêmes Lombards chez eux lors de la 2e victoire de son club sur le représentant italien (0-2), en réalisant un match haut de gamme.

Calme, peu avare en mots, Kalidou Koulibaly reste une force tranquille. Le colosse de la défense sénégalaise est réputé être un joueur effacé, très calme et assez violent. Mais sur le pré, l’ancien Partenopei reste un dur à cuir, un central difficile à malmener, dont qui s’y frotte s’y pique. Recruté l’été dernier par Chelsea, pour 40 millions d’euros pour un contrat qui court sur 4 ans, le capitaine des Lions de la Teranga a pour rôle de renforcer une défense des Blues, orpheline de Rudiger et Christensen, partis respectivement au Real et au Barça, dans la Liga espagnole. Et le club londonien est le lieu idéal pour l’ancien Messin, de franchir un pallier et s’imposer dans le championnat le plus réputé du vieux continent. Mais, après des débuts mitigés, en manque de repères et combiné à une mauvaise passe de son coéquipier Edouard Mendy dans les buts, la défense de Chelsea prenait l’eau en début de saison. Et après la défaite initiale en Ligue des champions à Zagreb face au Dinamo (1-0), qui scella le départ de Thomas Tuchel, le coach allemand qui le fit venir à Stamford Bridge, le nouvel homme fort du banc des Blues, Graham Potter, préféra se passer des services de Koulibaly. Placardisé sur le banc, le Sénégalais ruminait son mal en patience, lui le sage, peu avare en mots et pas adepte des sorties fracassantes dans la presse.

De retour de grâce la semaine passée, lors du premier succès des Blues cette saison en LDC face à l’AC Milan à Londres (3-0), Koulibaly avait réalisé une belle sortie. Et malgré cela, il avait été « clashé » par le maitre Fabio Capello : « Il ne fait pas ce qu’il a fait à Naples » , avait fustigé l’ancien coach du Milan et du Real, avant de renchérir, . »Kalidou Kouibaly joue sans personnalité « . Reconduit dans l’axe de la défense de Chelsea face au Milanais ce mercredi,en compagnie de Thiago Sylva le Brésilien, le Lion de la Teranga a réalisé une grosse partie lors de ce 2ème succès de rang des Anglais en Ligue des champions, confirmant son bon match de la manche aller. Solide, impérial, très prompt dans ses interventions avec une belle assurance dans ses sorties de balle, celui qui guidera les Lions du Sénégal en Couoe du monde dans moins de 40 jours, a régalé les puristes par son énorme match défensif. Avec l’autre capitaine, L’Auriverde Thiago Sylva, ils ont fait face à la formation lombarde qui tenait à prendre sa revanche. Mais, infranchissables et imbattables, l’Africain et le Sud-americain ont été majestueux. Une grosse partie de Kalidou qui rassure fans londoniens et sénégalais, dans l’optique des échéances futures qui se rapprochent. Go Gaindé, tel un fauve dans la Savane, tu as été le maitre de San Siro ce mercredi, faisant taire les critiques à ton.égard et rassurant coéquipiers et dirigeants.