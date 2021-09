Le choc XXL de cette première journée se jouait en Catalogne pour le groupe E, entre le Barça et le Bayern de Munich, avec un souvenir vivace dans les esprits des aficionados du club espagnol, le fameux (8-2) infligé par les Bavarois à la bande à Messi, il ya plus d’un an. Orphelin de la Pulga parti au PSG, le FC Barcelone ne pouvait que constater les dégâts devant la furia du Bayern et s’incline sur 3 buts de Muller (34e) et Lewandowski auteur d’un doublé (56e et 85e). Dans le même groupe, le Dynamo Kiev à domicile, a concédé le nul devant le Benfica de Lisbonne (0-0).

