XALIMANEWS-Au terme d’une belle rencontre, les Lions du Sénégal se sont inclinés encore une fois devant les Fennecs portés par un excellent Mandrea (0-1), après avoir raté un nombre incalculable d’occasions. Du coup, le Sénégal s’incline pour la première fois au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio et marque le pas après sa grosse performance contre le Brésil.

Le remake de la finale de la CAN 2019, a démarré tambour battant avec une grosse entame de l’équipe sénégalaise, qui en l’espace de 20 minutes s’est créée 3 trois occasions dont 2 franches de Sadio Mané, enrayées par l’excellent portier algérien, Mandrea. Les Nords-Africains vont se procurer leur première occasion par Chaibi Farez lancé dans la surface et qui cadre pas son tir (31e). Les 2 formations ont posé le jeu grâce à leurs milieux, où Pathé Ciss et Pape Matar Sarr se montrent intéressants du coté des Locaux alors qu’en face, le revenant Feghouli et Aït Nouri sortent du lot. Cette première période est assez intéressante avec beaucoup d’intensité, de duels physiques et d’occasions, plutôt sénégalaises, avec 6 occasions franches contre 2 pour les Algériens. Durant les 45 premières minutes, le portier algérien Mandrea a ravi la vedette aux 22 joueurs, se montrant décisif avec 4 à 5 parades, maintenant son équipe dans le match. Le duel, Sadio Mané-Atal a été très intense, et la star sénégalaise s’est souvent tiré d’affaire, initiant toutes les offensives dangereuses de son équipe, alors que Mahrez s’est montré assez discret dans cette première période.

Dès la reprise, les Lions pressent haut, et sur une récupération sénégalaise, Mané sert Gana qui enchaîne du gauche, mais sa frappe n’est pas cadrée (47e). Deux minutes plus tard, Nicolas Jackson s’échappe mais sa puissante frappe est détournée par ce diable de Mandrea, en corner (49e). Le portier algérien écœure Sadio Mané et compagnie. Ilman Ndiaye régale le public par ses entrechats, le stade exulte. Le premier carton jaune est sorti à la 53 minute, reçu par Aït Nouri. Le Sénégal monte son bloc, l’adversaire éprouve du mal à sortir la balle. La bande à Aliou Cissé est dans son temps fort, et poussé par le public, elle essaie de faire sauter le verrou adverse. Sabaly dans son couloir droit se montre assez offensif et autoritaire. Sur une échappée algérienne, Bounedjah est rattrapé par Gana, à l’entrée de la surface sénégalaise (60e). Blessé, Sabaly incertain avant le match pour gêne musculaire, sort remplacé par Krepin Diatta (63e). Et contre toute attente dans la minute qui suit, sur un coup franc tiré par Mahrez, le jeune Farez Chaibi laissé tout seul, ouvre le score de la tête (64e). L’Algérie donne une leçon de réalisme au Sénégal, sur sa 3ème occasion du match. Les Lions vont devoir sonner la révolte, face à une équipe d’Algérie où le vétéran Feghouli épate la galerie. Bounedjah concède un corner qui ne donne rien sur un coup franc de Pape Matar Sarr (69e). Aliou Cissé fait entrer Lamine Camara à la place de Pape Matar Sarr et Habib Diallo prend la place d’Ilman Ndiaye (70e). Il reste vingt minutes aux Lions pour revenir à la marque, voire renverser l’adversaire. Bagdad Bounedjah sort remplacé par Mohamed Amoura (74e). Le nouveaux entrants, Lamine Camara et Habib Diallo apportent du dynamisme à l’équipe sénégalaise et l’ancien Strasbourgeois se montre menaçant, contré par la défense algérienne dans la surface (80e). Le Sénégal pousse mais la défense des Fennecs ne fléchit pas. Feghouli sort remplacé par Zorgane (84e). Dans les 5 dernières minutes, Jacobs et Kouyaté remplacent Abdou Diallo et Pathé Ciss. Les Lions vont jeter leurs dernières forces dans la bataille, et dans le temps additionnel, Nicolas Jackson sur un bon travail de Sadio Mané, assez discret en seconde période, rate l’égalisation en envoyant très haute, sa tête (90e+4). Et sur un tir puissant de Krepin Diatta (90e+8), l’excellent Mandrea détourne la balle en corner. Le tir de coin ne donna rien et l’arbitre siffla la fin du match, pour ce qui est la première défaite du Sénégal au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Encore une fois, le Sénégal n’y parvient pas face à l’Algérie, et pour une revanche les Lions doivent repasser.