Pour la réception des Spurs, ce Samedi, dans le cadre de la 4ème journée de la Premier League, les Eagles qui sortaient de 2 nuls et d’une défaite, se devaient de réagir. Mais l’opposition n’était pas aussi aisée face à un Tottenham, certes privé d’Heung Min Son mais qui avait Harry Kane, Lucas Moura et autres dans ses rangs. Après une première période équilibrée, les 2 équipes rentrent au vestiaire sur un score de parité (0-0). En seconde période, les Spurs voient rouge par Taganga pour un second carton jaune (58e), après un premier reçu suite à une altercation avec Wilfried Zaha. Ce dernier, profitant de la supériorité numérique de son équipe va ouvrir le score sur penalty donnant l’avantage aux Eagles (76e, 1-0). Huit minutes plus tard, Odsonne Édouard enfoncé le clou (84e, 2-0) avant d’y aller de son doublé en toute fin de temps additionnel (90+3, 3-0). Grâce à ce gros succès, Crystal Palace engrangé 3 points de plus (5 pts) et remonte à la 11e place, provisoirement. De son côté, Tottenham, reste leader, en attendant les autres rencontres.

