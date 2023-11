En effet, Luis Manuel Diaz, a été enfin libéré ce jeudi après 12 jours de captivité. Une information confirmée à l’instant par la FCF : «la Fédération colombienne de football remercie le gouvernement national, les forces militaires et policières nationales, ainsi que toutes les institutions et les fonctionnaires qui ont rendu possible la libération de Luis Manuel Diaz, père de notre joueur Luis Diaz.» Enfin un dénouement heureux pour Luis Diaz et famille.

