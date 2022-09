« J’ai passé sept ans de ma carrière en Premier League, ce qui en fait ma 8e saison en Angleterre. Tout au long de ces années, j’ai ressenti l’amour éternel du Royaume-Uni pour sa reine, et à quel point Sa Majesté était et restera pour toujours importante pour le peuple britannique. Je respecte sa mémoire et je pleure cette irremplaçable perte avec le pays que j’ai appris à appeler « chez moi ». Mes pensées et prières vont à la famille royale », a posté le buteur de la Selecao du Portugal, sur son compte Instagram.

