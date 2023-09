XALIMANEWS-Ce soir à partir de 19 heures GMT, les Lions affronteront les Guêpes à Kigali dans le cadre de la 6e et dernière journée des Qualifications de la CAN 2023. Déjà qualifié, le Sénégal se déplace avec une équipe bis, composée essentiellement de jeunes, et qui aura à cœur de réussir quelque chose de grand.

Ce match qui précède la rencontre amicale du 12 septembre contre l’Algérie, à poussé la Fédération sénégalaise de football de concocter 2 sélections différentes, et vu la largesse de joueurs que possède le Sénégal, cela a été possible de convoquer 2 listes de qualités pour les rencontres face au Rwanda et l’Algérie. De ce fait, une sélection composée de vainqueurs de la CHAN, de la CAN U20 et U17 va affronter les Guêpes alors que les cadres de la sélection A, qui avaient réussi à qualifier la sélection avant terme, défieront les Fennecs d’Algérie ce 12 septembre au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, pour un Remake de la finale de CAN 2019.

Pour la jeune pousse, qui sera dirigée par le duo Malick Daf-Pape Thiaw et qui fera face à une équipe du Rwanda, déjà éliminée, c’est l’occasion de marquer des points. Les Cheikh Tidiane Sidibé, déjà convoqué une fois chez les A, Pape Mamadou Sy le meilleur gardien de la CHAN devenu pensionnaire du FC Seraing (Belgique), Bouly Junior Sambou, Cheikh Sabaly crédité de 2 buts en Ligue 1 française avec le FC Metz, voire le jeune Amara Sy la nouvelle pépite du football sénégalais, ne pouvaient rêver plus grande opportunité que celle de jouer ce match à Kigali, pour taper dans l’œil d’Aliou Cissé et engranger des points dans la perspective de la liste des A pour la CAN 2023 en Côte d’ivoire. Cependant, les Guêpes rwandais, qui auraient bien aimé affronter Sadio Mané, Édouard Mendy, Kalidou Koulibaly et compagnie, ne voudront pas se faire battre par une bande de jeunots.

ADVERTISEMENT

Classement Poule L après 5 journées

Cheikh Oumar Ndiaye et Ousmane Ndiaye devraient être dans l’axe central de la défense, alors que Mamadou Sané occuperait la position d’arrière droit. À l’instar de la défense, le milieu de terrain sera tout aussi jeune mais pas moins expérimenté des joutes internationales. Un joueur comme Mamadou Lamine Camara, qui toque très fort à la porte des Lions A, et Pape Demba Diop devraient bien être en action, en compagnie de Samba Diba Lele. Très en forme avec le FC Metz dans cette entame de saison, Cheikh Tidiane Sabaly occupera une position d’ailier, avec Bouly Junior Sambou comme avant-centre et Samba Diallo (ou Souleymane Faye) sur un autre côté.

Enfin, l’occasion devrait être donnée pour les supporters de voir Amara Diouf, même s’il ne devrait pas démarrer la rencontre. À seulement 15 ans et trois mois, l’attaquant de Génération Foot, qui jouit d’une belle réputation depuis qu’il a été élu meilleur joueur de la CAN U17, à l’occasion d’effacer le record de Pape Matar Sarr (18 ans et 06 mois), en devenant le plus jeune joueur de l’histoire de l’Equipe Nationale du Sénégal. Autant dire que les raisons pour voir ce Sénégal – Rwanda ne manquent absolument pas. L’occasion est unique, autant en profiter et la saisir pleinement pour certains qui peuvent espérer faire partie de la liste pour la