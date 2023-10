«J’ai également reçu une offre de Chine et une offre d’Arabie saoudite, mais la question est : que veux-tu ? Quels sont tes objectifs ? J’ai dit avant de commencer que certains joueurs doivent terminer leur carrière sur la grande scène, car c’est le sommet de leur carrière. Tu dois être reconnu pour ton talent, pour ce que tu as gagné. Parce que si on se souvient de toi de manière opposée, alors à quoi servent nos entraînements quotidiens, à quoi est-ce qu’on nous reconnaît ? C’est notre talent, c’est ce dont tu veux qu’on se souvienne. Je pense donc que certains joueurs qui atteignent un certain niveau doivent s’arrêter à un certain stade. Tu ne peux pas descendre à un niveau inférieur et finir ta carrière différemment. Mais certains joueurs avaient besoin de gagner beaucoup d’argent parce qu’ils n’en avaient pas gagné assez», a déclaré la légende suédoise.

