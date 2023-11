« Sur 92 écoles de formation en santé inspectées, 48 ne sont pas dans les normes. Les écoles doivent se régulariser et dans les plus brefs délais. Des délais sont donnés et les voies et moyens pour se régulariser leur sont donnés », a dit la ministre.

