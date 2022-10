Au commencement était Adam, père de l’humanité, prophète et patriarche animé par la volonté réelle de goûter aux délices de l’éternité. Projet qui, pour reprendre les propos de Serigne Cheikh Tidiane Sy, « lui fit perdre quelques points face à la sagacité de ces terribles champions que l’on appelle les préjugés ».

A ses côtés, Eve, qui voulut avoir le temps d’appliquer ses principes afin qu’Adam soit moins lourdeau. Là, Serigne Moustapha Sy déclare : « Quand l’épouse n’a d’yeux que pour une lune de miel, la volonté de son conjoint ne peut qu’être complètement étouffée ». Et il y’a Lucifer, avec une ambition qui pourrait être résumée ainsi selon Al Maktoum dans « Crise de Logique » : « Dieu a fait de moi un rampant. Je ferai de sorte que les agissements de l’espèce humaine soient aussi « rampants ». » N’est-ce pas là un scénario assez alambiqué pour illustrer le commencement, mais aussi accepter la nécessité de moraliser les agissements de la race humaine ? Moralisation qui ne se fera que sous le truchement de l’action de l’Etoile de Médine, en l’occurrence Seydouna Muhammad (psl).

« Au nom de Dieu, dont la grâce se trouve déposée aussi bien dans l’infiniment petit que dans l’infiniment grand », aimait à dire David. Bien que prophète, architecte, tenor et poète, sa présence aux côtés du fils fît, à un moment, l’objet d’une crise qui ne dit pas son nom. « Daoud et Souleymane peinaient à faire l’objet d’une certaine compatibilité parce que très différents en termes d’émissions d’ondes « , annonce le guide des Moustarchidines. Pour lui, hommes comme djinns émettent des ondes positives comme négatives ayant un impact assez fort sur les rapports avec autrui.

Le genre de choses que ne découvrent que ceux qui tendent l’oreille à des hommes plus savants que le commun des mortels à l’image de Cheikh Ahmad Tijany Cherif (rta). Sa fameuse « djeuwheureutoul Kamal » avec ses serrures et clés témoignent de la dimension mystique de l’homme. Quand on a accès au centre des intelligences et de l’entendement (markazil fouhoumi wal ma aanii), on ne peut pas ne pas dépasser la sphère du langage et de son code écrit, et par dessus tout les cadres d’apprentissages intra muros. C’est d’ailleurs ce qui explique la réplique tout aussi audacieuse que légitime de Seydil Hadj Malick Sy (rta) à l’encontre de son détracteur-pour ne pas dire détraqué-: « Si c’est la Tafsiroule Djalalayni qui vous sert de source pour contredire mes propos, sachez que son auteur s’est trompé sur toute la ligne. » Mawdo (rta) que l’on connait avec son « xilassou zeuheub » et sa profonde maîtrise de la philosophie Mahométane est loin d’être un simple apprenant. Il est l’homme le plus savant que son temps n’ait connu.

Les héritiers du Prophète (psl) et leurs disciples ne cesseront à jamais de s’émerveiller de la fameuse prosternation de ce dernier, et ceci pendant 700 ans avant la création. Tout part de cette dite création. Le trésor caché dont font référence les gnostiques -Serigne Moustapha Sy aborde dans le même sens mais parle plutôt de coffre- n’est autre que le Prophète (psl) lui-même. Quand le ciel voulut nous le faire découvrir « en guise de miséricorde », il décida de faire descendre sa forme humaine. « Fa Khalaqtoule Khalq Fabii… », nous dit-on dans le Hadith Koursi. Dans la numérologie, « Fabii » est égal à 92, équivalent parfait du prénom Mouhamad. Quant à la prosternation, elle rapelle les termes « salli alaa sadjidine… » et « Maa Nouqtatou Tawhid qablou bi ouchi haa » cités respectivement dans le Taissir de Mawdo (rta) et le « Fa Ileyka » d’Al Maktoum. Enfin le terme arabe « Soudjoud » (prosternation) est égal à 313 en numérologie, et symbolise, selon l’homme des Champs de Cours, la force mystique qui pu contribuer avec succès à la victoire de Badr. Comme quoi les grands gestes font les grandes victoires dans l’histoire sainte.

Maam Cheikh

Chroniqueur